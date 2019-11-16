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Kastamonu direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

6 saat önce

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldüKASTAMONU'nun Tosya ilçesinde marangoz ustası Ahmet Peker (43), direksiyon başında kalp krizi geçirmesi ardından otomobiliyle, park halindeki bir başka otomobile çarparak yaşamını yitirdi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde marangoz ustası Ahmet Peker (43), direksiyon başında kalp krizi geçirmesi ardından otomobiliyle, park halindeki bir başka otomobile çarparak yaşamını yitirdi.

Kaza, Tosya Rıhtım Boyu Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Peker yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki beton bariyerlere, ardından da park halindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Peker'i ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği belirlenen 2 çocuk babası Ahmet Peker, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kastamonu direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü öldü

Ahmet Peker, Kalp Krizi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:53 Kaynak: DHA
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