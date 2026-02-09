Kastamonu Havalimanı 2025'te 58 Bin Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
Kastamonu Havalimanı 2025'te 58 Bin Yolcuya Hizmet Verdi

09.02.2026 16:08
Kastamonu Havalimanı, 2025'te 58 bin 662 yolcuya hizmet sunarak şehir ulaşımını güçlendirdi.

Kastamonu Havalimanı'nda 2025 yılı içerisinde iç ve dış hatlarda toplam 58 bin 662 yolcuya hizmet verildi.

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı boyunca havalimanında iç hat yolcu trafiğinin 55 bin 247, dış hat yolcu trafiğinin ise 3 bin 415 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, aynı dönemde havalimanında iç hatlarda bin 178, dış hatlarda 25 olmak üzere toplam bin 203 uçuş yapıldığı kaydedildi.

Türk Hava Yolları tarafından Kastamonu ile İstanbul Havalimanı arasında haftada toplam 10 tarifeli gidiş-dönüş uçuş gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, havalimanının şehrin ulaşım imkanlarını güçlendirdiği ve yolcu hareketliliğine katkı sağladığı vurgulandı.

Valilik açıklamasında, Kastamonu Havalimanı'nın afet ve acil durumlarda da kritik görevler üstlendiği belirtilerek, özel jet uçuşları ile küçük, orta ve büyük gövdeli eğitim uçaklarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait hava araçlarına da hizmet verdiği bildirildi. Orman yangını sezonunda ise Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterinin görevli personeliyle birlikte havalimanında müdahaleye hazır şekilde bekletildiği de hatırlatıldı.

Kaynak: AA

17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:19
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
