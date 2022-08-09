Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüphelenilen 2 şahıs durduruldu. Şahısların üst, oto ve işyerinde yapılan aramalarında 393 adet reçeteye tabii sentetik ecza hapı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 393 adet reçeteye tabii sentetik hap yakalanan 1 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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