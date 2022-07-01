KASTAMONU - LGS'de tam puan alan Cihan afet bölgesinin gururu oldu - Son Dakika
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KASTAMONU - LGS'de tam puan alan Cihan afet bölgesinin gururu oldu

01.07.2022 23:31

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan öğrenciler arasında bulunan Kastamonulu Önder Cihan'ın başarısı hem ailesi hem de ilçenin gururu oldu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan öğrenciler arasında bulunan Kastamonulu Önder Cihan'ın başarısı hem ailesi hem de ilçenin gururu oldu.

Abana İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Cihan, AA muhabirine, LGS'ye çalışma döneminde 11 Ağustos 2021'de büyük bir sel felaketi yaşadıklarını söyledi.

Selin olduğu gün balkonda bulunduklarını belirten Cihan, "Evimiz dereye yakın bir noktada. Dereden geçen cesetleri, arabaları, eşyaları görüyorduk. Tabii bu olaylar bizi ve Abana'yı çok etkiledi. Birkaç gün kendimize gelemedik." dedi.

Afet sonrasındaki sürecin de kendisi için kolay olmadığına işaret eden Cihan, "Sürekli elektrik kesiliyordu, internet yoktu. Okullar açıldı ancak selin etkilerini hala yaşıyorduk. Dersteyken elektrik gidiyordu, dersler yarım kalıyordu ya da eksik işleniyordu. Çok ağır bir kış mevsimi de geçirdik, elektrikte yine sıkıntı oldu. Birkaç mum alıp masanın etrafına koyup o ışığın altında çalıştığım anlar çok oldu." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı aksaklıkların moralini bozmasına izin vermediğini dile getiren Cihan, şöyle devam etti:

"Hedefime ulaşmak için çok ders çalıştım. Televizyondan, bilgisayardan ve cep telefonundan uzak durdum. Çok sıkıldığım anlarda evde piyano çaldım, kitap okudum. Satranç ve basketbol oynadım. Sınav günü de güzel bir kahvaltı yaptım ve sınava girdim. Sınavdan çıktıktan bir saat sonra cevap anahtarı yayınlanınca kontrol ettim, hepsi doğru çıktı. Emeklerimin karşılığını aldım."

Cihan, başarısında emeği geçen ailesi ile amcasına, yengesine, okul yönetimine ve öğretmenlerine teşekkür ederek, lise eğitiminin ardından iyi bir üniversiteye yerleşerek yazılım mühendisi olmak istediğini kaydetti.

Anne Şükran Cihan da oğluna sınava hazırlık sürecinde aile bireylerinin destek verdiğini anlattı.

Oğlunun tüm olumsuzluklara rağmen elde ettiği başarıyla gurur yaşadıklarını vurgulayan Cihan, "Önder, eğitimci bir ailenin çocuğu, amcası ve yengesi de eğitimci. Evdeki süreçte biz, uzaktan eğitimde ise amca ve yengesi Önder'in yanındaydık. Önder başarılı ve disiplinli bir çocuktu. Emeğinin karşılığını aldığı için mutluyum." diye konuştu.

YORUMLAR
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Sivas LGS'de iki gurur birden yaşadı Sivas LGS'de iki gurur birden yaşadı Kırşehir'in LGS birincisi başarısını kitap okumaya ve deneme sınavlarına borçlu Kırşehir'in LGS birincisi başarısını kitap okumaya ve deneme sınavlarına borçlu
Kaynak: AA

LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU - LGS'de tam puan alan Cihan afet bölgesinin gururu oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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