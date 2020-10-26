Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yangında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yangında soğutma çalışmaları tamamlandı
26.10.2020 13:45
Kastamonu'da, Araç ilçesi Oycalı köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında, soğutma çalışmaları tamamlandı.
Kastamonu'da, Araç ilçesi Oycalı köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında, soğutma çalışmaları tamamlandı.
Alanda cuma günü çıkan yangının, Samatlar ve Araç Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmasıyla başlatılan soğutma çalışmaları, bu sabah itibarıyla sonlandırıldı.
Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
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