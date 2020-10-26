Kastamonu'nun Araç ilçesindeki yangında soğutma çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Alanda cuma günü çıkan yangının, Samatlar ve Araç Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmasıyla başlatılan soğutma çalışmaları, bu sabah itibarıyla sonlandırıldı.

Kastamonu 'da, Araç ilçesi Oycalı köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında, soğutma çalışmaları tamamlandı.

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