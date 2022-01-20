Kastamonu'nun bazı ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti - Son Dakika

Kastamonu'nun Azdavay ve Ağlı ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı.

Ağlı ve Azdavay ilçelerinde günlerdir etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği iki ilçede araçlar kar altında kayboldu, evlerin çatılarında büyük kar kütleleri oluştu.

Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Azdavay ilçesine bağlı Tasköy köyü muhtarı Kemal Kuş, AA muhabirine, bu yıl kışın daha iyi geçtiğini, çok güzel kar yağdığını söyledi.

Azdavay'da 1 metrenin üzerinde kar bulunduğuna işaret eden Kuş, "Bu, tam bir nimettir. Su sıkıntısı olmayacak, bahçelerimiz sulanacak. İlçe merkezindeki araçların çoğu kar altında kaldı. Buna rağmen kar yağmasından çok memnunuz, çünkü kar berekettir." ifadesini kullandı.

Ağlı ilçesi sakinlerinden Kemal Sığmaz da ilçede son olarak 1992 yılında bu kadar fazla kar yağdığını hatırladığını dile getirerek, "Küre Topçular köyüne helikopterle ekmek atmışlardı. O tarihten beri böyle kış olmuyordu. Çok eskilerden bu şekilde kar yağardı ama sonra uzun süre yağmadı. Eski kışlar geri geldi. 3-4 gündür yağıyor, daha da yağacak inşallah." dedi.