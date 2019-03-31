Son Dakika Haberleri: Kastamonu'nun Doğanyurt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

Kastamonu'nun Doğanyurt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti...

1 saat önce

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Kaya kazandı.

Kastamonu'nun Doğanyurt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti..., System.String[]
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Kaya kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Kaya 336, MHP adayı Hakkı Çolak 287 oy aldı.

Kaya'nın öz geçmişi -

Ahmet Kaya, 1961 yılında Doğanyurt ilçesinde doğdu.

Siyasete genç yaşta İl Genel Meclis Üyeliği ile başlayan Kaya, iki dönem İl Genel Meclis üyeliği yaptı.

İlk olarak 1999 yılında Doğanyurt Belediye Başkanlığına seçilen Kaya, 2004 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 2004-2008 yıllarında İstabul'da yöneticilik yapan Kaya, 2009 ve 2014 mahalli seçimlerinde art arda Doğanyurt Belediye Başkanlığına seçildi.

Kaya, evli ve 5 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Ahmet Kaya, AK Parti, Kastamonu, Doğanyurt, Güncel
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