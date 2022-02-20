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Kastamonu'nun karla kaplı ormanları havadan görüntülendi - Son Dakika

Kastamonu'nun karla kaplı ormanları havadan görüntülendi

20.02.2022 11:24
Kastamonu'nun karla kaplı ormanları havadan görüntülendi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen ormanlar, havadan görüntülendi.

Kar yağışının ardından, yüzde 67'si ormanlarla kaplı kentin beyaza bürünmesi, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Cide, Şenpazar ile Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolundaki ormanlık alan da kar altındaki görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Dağın kar ile birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, drone ile görüntülendi.

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Kastamonu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'nun karla kaplı ormanları havadan görüntülendi - Son Dakika


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