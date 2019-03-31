Son Dakika Haberleri: Kastamonu'nun Şenpazar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kastamonu'nun Şenpazar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Cem Çınar kazandı.

Kastamonu'nun Şenpazar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Cem Çınar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cem Çınar 612, İYİ Parti adayı Ayhan Işık 192, MHP adayı Mustafa Eğilmez 85 oy aldı.

-Çınar'ın özgeçmişi-

Cem Çınar, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Çınar, 1998 yılında turizmci olarak meslek hayatına başladı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapan Çınar, evli ve 2 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:22 Kaynak: AA

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