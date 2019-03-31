Kastamonu'nun Şenpazar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Cem Çınar kazandı.
Kastamonu
'nun Şenpazar
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Cem Çınar
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cem Çınar 612, İYİ Parti
adayı Ayhan Işık
192, MHP
adayı Mustafa Eğilmez
85 oy aldı.
-Çınar'ın özgeçmişi-
Cem Çınar, 1979 yılında İstanbul
'da dünyaya geldi.
İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Çınar, 1998 yılında turizmci olarak meslek hayatına başladı.
Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapan Çınar, evli ve 2 çocuk babası.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:22 Kaynak: AA
Resmi Olmayan Sonuçlara Göre Bitlis'te AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Birinci Oldu
Son Dakika! Oy Sayımı Devam Ediyor! İşte Yarışın Kafa Kafaya Gittiği İller
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Binali Yıldırım, Teşekkür Konuşmasını Yazmaya Başladı