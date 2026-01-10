Kastamonu Su Sorunu: Sevgilioğlu'ndan Sert Eleştiriler

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Kastamonu'da yaşanan su sorunu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sevgilioğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı'yı eleştirdi.

Kastamonu'nun bugüne kadarki en uzun süreli ve en ağır susuzluk ile karşı karşıya kaldığını belirten Sevgilioğlu, "Günlerdir vatandaşlarımız mağdur edilmiş, evlerde musluklardan su akmamış, temel yaşam ihtiyacı karşılanamamıştır. Vatandaşa bilgi vermesi, meydanlara çıkıp vatandaşa izah etmesi gereken belediye başkanı, il başkanı, parti meclis üyeleri sırra kadem bastı. Belediye başkanı meclis oturumlarında bir şeyler demeye çalıştı. İnsanların evine su gitmiyor, bulaşık, çamaşır, ısınma dert. İl Başkanı İlke hanımın ve CHP il yönetiminin gündeminde su yok." dedi.

"Biz yönetemedik, hata yaptık" demelerini beklemediklerini anlatan Sevgilioğlu, "Çünkü bunlar sorumluluk almak yerine bahane üreten, çözüm üretmek yerine iftira atan, krizi yönetmek yerine süreci sabote etmeye çalışan bir anlayışın temsilcileridir." ifadesini kullandı.

CHP'li belediye başkanının su kesintisinde resmi kurumları hedef alarak sorumluluktan kaçtığını öne süren Sevgilioğlu, şöyle devam etti:

"Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Kendi beceriksizliklerini örtmek için devlet kurumlarını suçlayan, halkın yaşadığı mağduriyeti siyasete malzeme eden bu anlayışın karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu süreçte resmi kurumlarımızın ihtiyacı olan su taleplerini özel idare ve ilçe belediyelerimizin tankerleri ile çözüme ulaştırmaya çalıştık. Bu bağlamda kurumlarımıza hizmetlerin aksamaması için 110 tanker ile 1535 ton su temini yapıldı. Bunların içinde Eğitim Araştırma Hastanemiz, Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu, Sevgi Evleri ve Öğretmenevi gibi kurumlarımız var. Büyük çoğunluğu özel idare olmak üzere Kastamonu, Araç, Daday, Devrekani, İhsangazi ve Boyabat belediyeleri tankerleri ile hizmet sağlanmıştır."

Sevgilioğlu, su yönetiminin belediyelerin asli sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Kastamonu içme suyu sistemindeki kayıp-kaçak oranı yüzde 31 olup, bu oran mevzuat sınırı olan yüzde 25'in üzerindedir. Karaçomak Barajı işletme planında il merkezinin içme suyu ihtiyacı ön planda tutulmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde büyük dönüşüm içinde olduğunu dile getiren Sevgiloğlu, "Kendi belediyesini yönetemeyenlerin, su krizini dahi idare edemeyenlerin, kendi beceriksizliğini örtmek için belediye meclisi kürsüsünde köpükler saçarak devleti, bakanı ve kurumları hedef alması ne siyasete yakışır ne de Kastamonu'ya. Biz bu üslubu kabul etmiyoruz. Bu zihniyeti kabul etmedik, asla da etmeyeceğiz. Devlet terbiyesi almış hiçbir yönetici kendi yetersizliğini örtmek için Cumhurbaşkanına, bakana ve devlet kurumlarına saldırarak siyaset yapmaz. Bu tutum CHP yönetim anlayışının bugün geldiği noktayı net biçimde ortaya koymaktadır." diye konuştu.