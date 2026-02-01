Kastamonu Üniversitesi Wushu\'da İkinciliği Elde Etti

Kastamonu Üniversitesi, Üniversiteler Arası Wushu Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Üniversiteler Arası Wushu Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Sporcular, şampiyonayı 2 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı. Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda 56 üniversiteden 216 sporcu, "Sanda" ve "Taolu" kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada Kastamonu Üniversitesini temsil eden Spor Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Hüseyin Eren Küçükoğlu ile Sedat Altun, Sanda Büyük Erkekler Kategorisinde altın madalya kazanırken; Asrın Fırat Yaman ve Doğukan Doğan ise bronz madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlarla Kastamonu Üniversitesi, Sanda disiplininde ikincilik kupasını kazandı.

Öğrencilerin antrenörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Ceylan ile Araştırma Görevlisi Hasan Basri Taşkın üstlendi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversiteler arası müsabakalarda elde edilen dereceler dolayısıyla sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Rektör Topal, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında sportif alanlarda da aktif olmasının üniversite kültürüne katkı sunduğunu vurgulayarak, Kastamonu Üniversitesi'nin sporu destekleyen yaklaşımıyla öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

Rektör Topal, başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadroya teşekkür ederek sporculara başarılarının devamını diledi. - KASTAMONU