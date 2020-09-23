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Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimler

Vali Erol Karaömeroğlu'nun konuşması

Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın konuşması - Sinop

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında kentteki iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgi verildi.

Karaömeroğlu, gazetecilere, koronavirüsle mücadeleyi toplum olarak birleştiklerinde ancak başarabileceklerini söyledi.

Bireysel olarak alınan önlemlerin önemli olduğunu ama salgınla mücadelede yeterli olmayacağını vurgulayan Karaömeroğlu, vatandaşların kurallara uymalarını istedi.

Boyabat ilçesinde de Kaymakam Mehmet Nuri Çetin başkanlığındaki heyet denetim gerçekleştirdi.