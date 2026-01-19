Katar'dan YPG-Suriye Anlaşmasına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Katar'dan YPG-Suriye Anlaşmasına Destek

19.01.2026 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar, YPG/SDG ve Suriye hükümeti arasındaki ateşkes ve entegrasyon anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Katar, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün Suriye ordusuna tam entegrasyonunu ve kapsamlı ateşkesi öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve Suriye'nin istikrarı ve refahının, "devletin tüm bileşenlerini temsil eden tek bir ordu bünyesinde silah tekelinin sağlanmasına" bağlı olduğunu vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki ateşkes anlaşmasını ve tam entegrasyon sürecini memnuniyetle karşılamaktadır. Bunu sivil barışın pekiştirilmesi, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, kurumlar devleti ve hukukun üstünlüğünün inşası yolunda önemli bir adım olarak değerlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, anlaşmaya ulaşılmasına katkı sağlayan "dost ABD'nin etkili çabaları"nın da takdir edildiği belirtildi.

Suriye'nin istikrarı ve refahının "tüm Suriye unsurlarını temsil eden tek bir ordu çatısı altında silah tekelinin devletin elinde bulunmasının" önemine dikkati çekilen açıklamada, bunun da ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün korunmasını garanti altına alacağını" vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın, Suriye'nin egemenliğine ve birliğine, Suriye halkının özgürlük, kalkınma ve refah yönündeki meşru taleplerine tam destek verdiği yinelendi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes anlaşmasının imzalandığını ve SDG'nin Suriye hükümetiyle tam entegrasyon sürecine gireceğini duyurmuştu.

Suriye ordusu, başlattığı askeri operasyonlarla ülkenin doğu ve kuzeydoğusundaki geniş alanları geri almıştı.

Söz konusu operasyonlar, SDG'nin yaklaşık bir yıl önce Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşmaları defalarca ihlal etmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine başlatılmıştı.

Suriye hükümeti, Beşşar Esed liderliğindeki Baas Partisi rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana ülkede güvenliği tesis etmek amacıyla yoğun çaba yürütüyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Suriye, Güncel, Katar, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katar'dan YPG-Suriye Anlaşmasına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat Radar cezalarında yeni dönem Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Portekiz’de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Manisa’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı Talisca’dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Uşak’ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı

00:59
Yıllarca unutulmayacak final Maçtan çekilip geri döndüler, 9024’te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
Yıllarca unutulmayacak final! Maçtan çekilip geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
00:17
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi.
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
00:09
Afrika Kupası finalinde olay 908’de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
23:31
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 01:29:31. #7.11#
SON DAKİKA: Katar'dan YPG-Suriye Anlaşmasına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.