Katar'dan YPG-Suriye Anlaşmasına Destek

Katar, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün Suriye ordusuna tam entegrasyonunu ve kapsamlı ateşkesi öngören anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve Suriye'nin istikrarı ve refahının, "devletin tüm bileşenlerini temsil eden tek bir ordu bünyesinde silah tekelinin sağlanmasına" bağlı olduğunu vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki ateşkes anlaşmasını ve tam entegrasyon sürecini memnuniyetle karşılamaktadır. Bunu sivil barışın pekiştirilmesi, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, kurumlar devleti ve hukukun üstünlüğünün inşası yolunda önemli bir adım olarak değerlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, anlaşmaya ulaşılmasına katkı sağlayan "dost ABD'nin etkili çabaları"nın da takdir edildiği belirtildi.

Suriye'nin istikrarı ve refahının "tüm Suriye unsurlarını temsil eden tek bir ordu çatısı altında silah tekelinin devletin elinde bulunmasının" önemine dikkati çekilen açıklamada, bunun da ülkenin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün korunmasını garanti altına alacağını" vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Katar'ın, Suriye'nin egemenliğine ve birliğine, Suriye halkının özgürlük, kalkınma ve refah yönündeki meşru taleplerine tam destek verdiği yinelendi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes anlaşmasının imzalandığını ve SDG'nin Suriye hükümetiyle tam entegrasyon sürecine gireceğini duyurmuştu.

Suriye ordusu, başlattığı askeri operasyonlarla ülkenin doğu ve kuzeydoğusundaki geniş alanları geri almıştı.

Söz konusu operasyonlar, SDG'nin yaklaşık bir yıl önce Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşmaları defalarca ihlal etmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine başlatılmıştı.

Suriye hükümeti, Beşşar Esed liderliğindeki Baas Partisi rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana ülkede güvenliği tesis etmek amacıyla yoğun çaba yürütüyor.