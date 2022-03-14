Katar Dışişleri Sözcüsü Hatır, Türk diplomatlardan memnuniyetini kaydetti - Son Dakika
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Katar Dışişleri Sözcüsü Hatır, Türk diplomatlardan memnuniyetini kaydetti

14.03.2022 02:34
Katar Dışişleri Sözcüsü Hatır, Türk diplomatlardan memnuniyetini kaydetti

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır, Antalya Diplomasi Forumu'nda tanıştığı Türk yetkililerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır, Antalya Diplomasi Forumu'nda tanıştığı Türk yetkililerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatır, Twitter'dan, Türkçe yaptığı paylaşımında, "Antalya Diplomasi Forumu'na katılırken, kardeşim Sedat Ünal ve kardeşim Yavuz Selim Kıran ile tanıştığıma çok memnun oldum." ifadesini kullandı.

"İki kardeş halk ve ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğine" dikkati çeken Hatır, yetkililere, bundan daha fazlasını arzuladıklarını ifade ettiğini kaydetti.

Öte yandan Katar haber ajansı, Hatır'ın Antalya Diplomasi Forumu'ndaki faaliyetleri çerçevesinde, Kıran ve Ünal ile ayrı ayrı ikili görüşme yaptığını haberleştirmişti.

Hatır, forumda ayrıca başka görüşmeler de gerçekleştirdi.

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Antalya Diplomasi Forumu, Dışişleri Bakanlığı, Katar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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