Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları
1 saat önce
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,282341 -0,15 ING Portföy Bir. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,282341
|-0,15
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|1,817314
|-0,11
|İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,018899
|-0,04
|İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,056262
|-0,01
|QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu
|0,164926
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019661
|-0,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,028786
|-0,30
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,554918
|-0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013677
|-0,22
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,011743
|-0,20
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,014507
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:56 Kaynak: AA
Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek
Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi
Uraz Kaygılaroğlu'nun Milli Piyango Biletine İkramiye İsabet Etti