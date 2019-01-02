Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,282341 -0,15 ING Portföy Bir. Borç. Araç.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,282341 -0,15
ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 1,817314 -0,11
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,018899 -0,04
İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,056262 -0,01
QNB Finans Portföy Kısa Vadeli Borç. Araç. Fonu 0,164926 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019661 -0,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,028786 -0,30
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,554918 -0,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,013677 -0,22
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,011743 -0,20
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,014507 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:56 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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