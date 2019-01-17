Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 519,121772 -1,38
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,053457 -0,68
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,046084 -0,62
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 5,470002 -0,44
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,035158 -0,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021247 -0,87
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049595 -0,58
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027536 -0,45
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,040034 -0,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,035019 -1,07
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 58,152437 -0,75
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,053665 -0,63
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,030759 -0,53
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,064043 -0,53
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,987944 -0,92
Tacirler Portföy Değ. Fon 0,954834 -0,74
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,063775 -0,27
Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,032357 -0,11
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,806112 -0,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,016206 -0,73
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,030938 -0,69
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu 0,053148 -0,64
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 0,941511 -0,64
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,846905 -0,58
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,840542 -1,67
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,151768 -1,47
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 202,734841 -1,23
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032600 -0,80
TEB Portföy Altın Fonu 0,054923 -0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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