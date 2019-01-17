Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|519,121772
|-1,38
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,053457
|-0,68
|Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|0,046084
|-0,62
| Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|5,470002
|-0,44
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,035158
|-0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021247
|-0,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,049595
|-0,58
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027536
|-0,45
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,040034
|-0,23
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,035019
|-1,07
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|58,152437
|-0,75
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,053665
|-0,63
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,030759
|-0,53
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,064043
|-0,53
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,987944
|-0,92
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|0,954834
|-0,74
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,063775
|-0,27
|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,032357
|-0,11
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|1,806112
|-0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Halk Portföy Altın Katılım Fonu
|0,016206
|-0,73
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,030938
|-0,69
|Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053148
|-0,64
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|0,941511
|-0,64
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|1,846905
|-0,58
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|17,840542
|-1,67
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|20,151768
|-1,47
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|202,734841
|-1,23
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,032600
|-0,80
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,054923
|-0,73