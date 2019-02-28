Son Dakika Haberleri: Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ziraat Portföy Özel Sek.

Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Yatırım Fonları, System.String[]
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 257,368503 -0,10
Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,047179 -0,09
QNB Finans Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,170198 -0,06
Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç. 0,017575 -0,01
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,019530 -0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022253 -0,72
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,089576 -0,49
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021751 -0,40
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,049666 -0,36
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027627 -0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055608 -1,27
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093760 -1,16
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,190161 -1,09
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,725652 -1,09
Global Md Portföy İki. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 0,025573 -1,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043821 -0,99
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,345748 -0,69
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,533455 -0,63
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,249104 -0,56
Vakıf Portföy Bir. Değ. Fon 16,446129 -0,48
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,335464 -0,47
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040962 -0,08
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,017325 -0,07
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,481310 -0,06
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,831936 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,768052 -0,45
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 204,704768 -0,15
QNB Finans Portföy Altın BYF 20,339684 -0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:32 Kaynak: AA

Sek, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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