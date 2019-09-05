Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,060938
|-1,66
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,093090
|-1,53
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039976
|-1,52
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051767
|-1,47
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,254427
|-1,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026450
|-1,66
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029961
|-1,43
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056313
|-1,26
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,313036
|-0,78
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022601
|-0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,034642
|-1,47
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,070753
|-0,88
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061281
|-0,73
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073577
|-0,53
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,588125
|-0,43
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,989874
|-1,28
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,072231
|-1,13
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,081205
|-0,85
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,989866
|-0,41
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,275438
|-0,24
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022012
|-1,95
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,323418
|-1,64
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,143370
|-1,57
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,199893
|-1,24
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038305
|-1,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,279871
|-1,35
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040323
|-1,23
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,068122
|-1,23
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027917
|-1,22
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035188
|-1,20