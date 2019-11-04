Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 548,699901 -0,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021984 -0,40
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027520 -0,62
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,237768 -0,38
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,189118 -0,32
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,956006 -0,32
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,108547 -0,24
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,759044 -0,14
HSBC Portföy Değ. Fon 92,132767 -0,10
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043455 -0,07
Aura Portföy İki. Değ. Fon 1,731231 -0,05
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,020932 -0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,094005 -0,46
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,408017 -0,27
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019648 -0,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,706787 -0,37
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,825773 -0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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