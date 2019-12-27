Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,068741
|-0,08
|İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon
|1,552412
|-0,08
|İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,022447
|-0,07
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,049910
|-0,05
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|571,205564
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,135093
|-0,40
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,025155
|-0,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,904810
|-0,24
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,388971
|-0,06
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|7,364788
|-0,02