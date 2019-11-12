Son Dakika Haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036864 0,58 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036864 0,58
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,042301 0,57
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,375036 0,53
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054647 0,52
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,033131 0,51
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025283 0,45
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030913 0,42
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057528 0,41
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,476692 0,36
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,375637 0,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,049137 2,26
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,668147 1,25
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,140735 1,17
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,149737 1,12
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,064094 1,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,596665 0,94
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,056436 0,50
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076128 0,45
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,135966 0,44
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,018022 0,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,041382 0,80
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,220724 0,50
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022568 0,44
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,402765 0,44
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,026744 0,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu 0,030361 0,33
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027010 0,33
TEB Portföy Altın Fonu 0,066136 0,32
Ak Portföy Altın Fonu 0,062367 0,32
Deniz Port. Altın Fonu 0,034013 0,32
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,286604 0,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,626423 0,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,566537 0,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058346 0,04
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 115,533494 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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