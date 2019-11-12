Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036864
|0,58
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,042301
|0,57
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,375036
|0,53
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054647
|0,52
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,033131
|0,51
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025283
|0,45
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030913
|0,42
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057528
|0,41
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,476692
|0,36
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,375637
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,049137
|2,26
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,668147
|1,25
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,140735
|1,17
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|10,149737
|1,12
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,064094
|1,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,596665
|0,94
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,056436
|0,50
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,076128
|0,45
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,135966
|0,44
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,018022
|0,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,041382
|0,80
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,220724
|0,50
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022568
|0,44
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,402765
|0,44
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,026744
|0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030361
|0,33
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027010
|0,33
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066136
|0,32
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,062367
|0,32
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034013
|0,32
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,286604
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,626423
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,566537
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058346
|0,04
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|115,533494
|0,04