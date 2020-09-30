Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,072367 0,74 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,028949 0,72 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058688 0,72 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,086323 0,70 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 750,580622 0,68 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043649 1,31 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041725 0,75 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,013657 0,70 Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034105 0,65 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,528253 0,65 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,111734 1,75 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081995 0,89 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,108110 0,69 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,661826 0,65 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047510 0,64 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,832769 1,72 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,805496 1,23 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,362068 1,00 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,104020 0,63 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,580896 0,56 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062079 1,41 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,090461 1,38 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,273682 1,28 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,910101 1,27 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,989947 1,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,266458 3,64 QNB Finans Portföy Altın BYF 42,041896 1,66 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,476735 1,65 HSBC Portföy Altın Fonu 3,950046 1,56 Gedik Portföy Altın Fon 1,010760 1,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,611153 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022667 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022855 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059620 0,03 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,010528 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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