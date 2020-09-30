Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,072367
|0,74
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|9,028949
|0,72
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,058688
|0,72
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,086323
|0,70
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|750,580622
|0,68
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,043649
|1,31
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041725
|0,75
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,013657
|0,70
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,034105
|0,65
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,528253
|0,65
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,111734
|1,75
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,081995
|0,89
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,108110
|0,69
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,661826
|0,65
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,047510
|0,64
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,832769
|1,72
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,805496
|1,23
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,362068
|1,00
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,104020
|0,63
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,580896
|0,56
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,062079
|1,41
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,090461
|1,38
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,273682
|1,28
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,910101
|1,27
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,989947
|1,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,266458
|3,64
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,041896
|1,66
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|47,476735
|1,65
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,950046
|1,56
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,010760
|1,39
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,611153
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,022667
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,022855
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,059620
|0,03
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,010528
|0,03
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:19 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi