Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,072367 0,74 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç.

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,072367 0,74
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 9,028949 0,72
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,058688 0,72
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,086323 0,70
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 750,580622 0,68
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,043649 1,31
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,041725 0,75
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,013657 0,70
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034105 0,65
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,528253 0,65
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,111734 1,75
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,081995 0,89
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,108110 0,69
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 16,661826 0,65
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047510 0,64
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,832769 1,72
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,805496 1,23
Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,362068 1,00
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,104020 0,63
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,580896 0,56
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062079 1,41
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,090461 1,38
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,273682 1,28
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,910101 1,27
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,989947 1,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,266458 3,64
QNB Finans Portföy Altın BYF 42,041896 1,66
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 47,476735 1,65
HSBC Portföy Altın Fonu 3,950046 1,56
Gedik Portföy Altın Fon 1,010760 1,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,611153 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,022667 0,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,022855 0,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059620 0,03
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,010528 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kazandıran Fonlar, Yatırım Fonları, Döviz, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Fenerbahçe ile anlaşan Papiss Cisse, bugün İstanbul'da olacak Abdurrahim Albayrak transfer bütçesini duyurdu: 1 milyon euro limitimiz kaldı Evi musluklarına kadar soyulan kadın komşularının duyarsızlığına isyan etti Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Sokak ortasında taciz edilen kadın, karşı koyunca tekme tokat dövüldü Baba, öz kızının yanında müstehcen videolar izledi! Anne savcılığa koştu
RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi RTÜK, Esra Erol'un programındaki yasak aşk olayının ardından ATV'ye idari para cezası verdi         
15:24
Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor         
14:35
Gaziantep'te 6 çocuklu aile 7 yıldır lağım suyu basan evde yaşıyor Gaziantep'te 6 çocuklu aile 7 yıldır lağım suyu basan evde yaşıyor         
14:05
Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, sığınma evine yerleştirildi! Bebeği de koruma altına alındı Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, sığınma evine yerleştirildi! Bebeği de koruma altına alındı         
13:54
Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü         
13:36
Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti         
13:22
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi Ajda Pekkan'la aşk yaşadığı söylenen Hakan Altun cephesinden ilk açıklama geldi         
12:04
Maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darp eden kadınlar kamerada! Maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darp eden kadınlar kamerada!         
11:57
Cengiz Koraltan, canlı yayında komşuluğun tanımını yapmış: Komşu demek dost demek Cengiz Koraltan, canlı yayında komşuluğun tanımını yapmış: Komşu demek dost demek         
11:50
Sektörde 70 yıldır faaliyet gösteren Alkoçlar ailesinin sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ iflas etti Sektörde 70 yıldır faaliyet gösteren Alkoçlar ailesinin sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ iflas etti         
11:31
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sporcusu Tofiq Musayev de Ermenistan'la savaşmak için orduya katıldı Azerbaycan'ın dünyaca ünlü sporcusu Tofiq Musayev de Ermenistan'la savaşmak için orduya katıldı         
11:02
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Bakıcısıyla evlenip hayalini gerçekleştiren milyarder iş adamı kızının ölüm haberiyle yıkıldı Bakıcısıyla evlenip hayalini gerçekleştiren milyarder iş adamı kızının ölüm haberiyle yıkıldı         
10:20
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 15:36:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei