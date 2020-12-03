Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

03.12.2020 14:03
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0782400,09Osmanlı Portföy Özel Sek.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0782400,09
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1133580,05
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7372200,05
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0276100,04
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu2,8849060,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0099860,78
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,9947110,49
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,5824870,24
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7627290,09
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,1740360,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)16,3068511,50
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,0101531,48
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,4695831,13
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,4075441,01
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0253491,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon9,6287780,55
Gedik Portföy Karma Fon1,1280710,47
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu4,1714890,41
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0344470,40
Aura Portföy Değ. Fon0,7629990,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,4407211,35
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1617980,89
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0604010,78
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8482010,66
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9488520,65
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,1263490,89
TEB Portföy Altın Fonu0,1073310,82
İş Portföy Altın Fonu0,0495350,76
Fiba Portföy Altın Fonu0,0377060,71
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0640200,70
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0348050,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0610010,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,8948410,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8837900,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6251540,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kazandıran Fonlar, Yatırım Fonları, Döviz, Sek, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Davutoğlu'nun hükümeti eleştirdiği videoya dikkat çeken yorum: CHP'den iyi muhalefet yapıyor "50 yaşımda yetim kaldım" diyen VJ Bülent Çarıkçı isyan etti: Herkes ölebilir Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı
Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi         
13:56
Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı         
13:33
Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil         
12:24
Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi Son Dakika: Türkiye'nin şartlarını yerine getirmeyen sosyal medya devlerine 30 milyon TL ceza kesildi         
12:18
Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu         
11:53
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen burun spreyi geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu Edip Akbayram'ın kızı Türkü'nün, babası için paylaştığı mesaj yanlış anlaşılınca olanlar oldu         
19:50
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 14:12:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei