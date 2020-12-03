Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,078240 0,09 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,113358 0,05 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,737220 0,05 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,027610 0,04 Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,884906 0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009986 0,78 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,994711 0,49 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,582487 0,24 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,762729 0,09 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,174036 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 16,306851 1,50 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,010153 1,48 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,469583 1,13 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,407544 1,01 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,025349 1,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 9,628778 0,55 Gedik Portföy Karma Fon 1,128071 0,47 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 4,171489 0,41 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034447 0,40 Aura Portföy Değ. Fon 0,762999 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,440721 1,35 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,161798 0,89 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060401 0,78 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,848201 0,66 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,948852 0,65 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,126349 0,89 TEB Portföy Altın Fonu 0,107331 0,82 İş Portföy Altın Fonu 0,049535 0,76 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037706 0,71 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,064020 0,70 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,034805 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,061001 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,894841 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,883790 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,625154 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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