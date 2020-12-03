Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,078240
|0,09
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,113358
|0,05
|Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,737220
|0,05
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,027610
|0,04
|Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,884906
|0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009986
|0,78
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,994711
|0,49
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,582487
|0,24
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,762729
|0,09
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,174036
|0,05
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|16,306851
|1,50
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,010153
|1,48
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,469583
|1,13
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,407544
|1,01
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,025349
|1,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|9,628778
|0,55
|Gedik Portföy Karma Fon
|1,128071
|0,47
|Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu
|4,171489
|0,41
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,034447
|0,40
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,762999
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,440721
|1,35
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,161798
|0,89
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,060401
|0,78
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,848201
|0,66
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,948852
|0,65
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,126349
|0,89
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,107331
|0,82
|İş Portföy Altın Fonu
|0,049535
|0,76
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037706
|0,71
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,064020
|0,70
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,034805
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,061001
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,894841
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,883790
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,625154
|0,04
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi