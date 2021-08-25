Üye Girişi
Katledilen anne ve kızın yakınları konuştu - Son Dakika

Katledilen anne ve kızın yakınları konuştu

25.08.2021 19:46

Katledilen anne ve kızın yakınları konuştu Kartal'da katledilen anne ve kızın cenazeleri Adli Tıp'tan alındı Kartal'da, yaşadıkları evde ölü bulunan anne ve kızın cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Katledilen anne ve kızın yakınları konuştu

Kartal'da katledilen anne ve kızın cenazeleri Adli Tıp'tan alındı

İSTANBUL - Kartal'da, yaşadıkları evde ölü bulunan anne ve kızın cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazeleri alan Azime Özcan'ın kardeşi Nihat Kuz, "Olay iki sefer edinilen yüklü miktardaki borçlardan çıktı, iki evliliği de zaten borçlar yüzünden bitti" dedi.

Kartal Atalar Mahallesi'nde Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın evde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Ahmet Özcan'ın annesini ve ablasını öldürdüğü belirlenmişti. Gözaltına alınan Ahmet Özcan'ın sorgu işlemleri sürerken talihsiz anne ve kızının Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu önünde cenazeleri teslim almaya gelen Azime Özcan'ın kardeşi Nihat Kuz, "Olay dün akşam 19.30 sıralarında yeğenimin telefonla aramasıyla başladı. 'Annemden haber alamıyorum, kız kardeşimden haber alamıyorum. Telefonlara cevap vermiyor, ondan sonra çilingir getirdim, kapıyı açtırdım. Annem ve kız kardeşim yerde yatıyorlar' gibi bir olay söyledi. Tabi ben derhal olay yerine gittim, olay yerinde ablam ve yeğenimin cansız bedenlerini gördüm. Ama cesetler şişmişti. Gördüğüm kadarıyla bir gün önce cinayeti işlemiş. Daha sonra dedim ki, bunları en son ne zaman gördün, dedi ki dayı, sabah gördüm. Dedim ki, bu sabah ki bir olay değil, cesetler şişmiş dedim. Daha sonra polisleri çağırdım ve polise, olayın tüm sorumlusu, katili bu dedim. Bunu sakın bırakmayın. Sonra polis arkadaşlar gelip inceleme yaptı. Olayı inkar etti ama sonra götürmüş, olayı kabul etmiş" diye konuştu.

Zanlının iki sefer yüklü miktarda borç edindiğini olayın bu borçlardan dolayı çıktığını anlatan acılı dayı Kuz, "Bu daha önce bir evlilik yapmış, ayrılmıştı. İkinci evliliğini yapmıştı, o da sorunluydu, boşanma aşamasındaydı. Bu boşanmalar borçlar nedeniyleydi. Ablam borçlarını kapatacağım diye evini sattı. İkinci sefer yanına aldı, yanında yaşarken ikinci bir borç daha yapmış. Meblağ bilemiyorum, baya bir yüklü. Olay bundan çıkmış, bu evi de satacaksın diye. Ablam da sattırmam her şeyimi verdim, daha ne vereyim diye. sonra tartışma çıktı, ablamı ilk katletmiş, sonra ablasını bıçaklamış. Olayı bir gün öncesinden yapıyor" şeklinde konuştu.

"Cinayet aletini kardeşinin eline verip intihar süsü vermiş"

Olayı ablasının üzerine yıkma süsü verdiğini anlatan Kuz, "Daha sonra bıçağı kardeşinin eline veriyor cinayet aletini. Ablam annemi öldürdü, sonra kendini intihar etti süsü vermeyi düşünmüş. Ama kamera kayıtlarında işten erken çıktığı ve eve geldiği tespit edilmişti. Daha sonra suçunu itiraf etti, kıyafetlerini iş yerinin yakınlarındaki bir konteynırda bulmuşlar. İnsan annenin, kız kardeşinin saçının teline kıyamazken, sen nasıl olur da anneni katledersin" diye anlattı.

Katledilen anne ve kızın yakınları konuştu
Katledilen anne ve kızın yakınları konuştu
Katledilen anne ve kızın yakınları konuştu
Katledilen anne ve kızın yakınları konuştu

Adli Tıp Kurumu, Ahmet Özcan, Adli Tıp, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Katledilen anne ve kızın yakınları konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek 21:14 Alexander Sörloth resmen Real Sociedad'da! 1 yıl boyunca La Liga'da mücadele edecek Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı? 20:31 Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı? Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık 20:01 Morutan için ödenen para, Gigi Becali'yi G.Saray taraftarının diline düşürdü: Dolandırdık
Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı 19:54 Son Dakika: Afganistan'da görev yapan Türk askerlerinin tahliyesine başlandı Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi 19:38 Kurtarma ekibinde görevli gencin imdadına kimse yetişemedi Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 19:22 Aşı olmayan iki doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti 18:56 Umumi tuvalette çakmak gazı çeken 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız 17:05 Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız

Son Dakika Haberleri
19:05 Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım
18:55 Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti
18:28 Selin vurduğu ilde akılalmaz olay! 20 yaşındaki sahte doktor, selzedeleri muayene edip ilaç yazdı
18:24 Beşiktaş Başkanı Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı, Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduk
17:47 Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım
17:31 Son Dakika: Olimpiu Morutan, resmen Galatasaray'da! Bonservisi için 3.5 milyon euro bedel ödenecek
17:30 9 yaşındaki küçük çocuğa araç kullandıran babaya ceza kesildi! Savunması olaydan daha fena
17:16 Beşiktaş ve Gaziantep FK arasında geçen karşılaşması sırasında yere yığılan N'Sakala, futbol oynamaya devam edebilecek
17:09 TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor
16:59 Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'dan gelen mesajlara ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz         
21:22
"Babamın yanında rahatsız oluyorum" diyen Khabib Nurmagomedov, ring kızlarına fena çattı: Faydasızlar         
20:47
Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık Afganistan'ı terk eden ülkenin ilk kadın belediye başkanı Ghafari, Taliban liderine seslendi: Ortaya çık         
20:31
Hırsızlık yaparak Türkiye'yi dolaşan kadınlar yakayı ele verdi! Bir tanesi adliyeye giderken göbek attı Hırsızlık yaparak Türkiye'yi dolaşan kadınlar yakayı ele verdi! Bir tanesi adliyeye giderken göbek attı         
19:59
TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu TSK'nın ülkedeki varlığına karşı çıkan Taliban, Kabil Havalimanı için Ankara'dan teknik destek talebinde bulundu         
19:42
Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor Ekranlara ara veren Tuvana Türkay, şansını bambaşka bir meslekte deniyor         
19:34
Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım Saadet Partili Oğuzhan Asiltürk, ittifak oluşturmak için tek şartını söyledi: Meclis'te grubumuzun olması lazım         
19:06
TSK'ya gelecek olan TSK'ya gelecek olan "Derman" gün sayıyor! 70 tonluk tankı taşıyabiliyor         
17:09
Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar Taliban vahşeti! Öldürdükleri ödüllü fotoğrafçının cansız bedeninin üstünden arabayla geçip parçalara ayırdılar         
17:02
Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak Fenerbahçe, Lacazette ve Alexis Sanchez transferi için kolları sıvadı! Aziz Yıldırım'ın ikna edemediği yıldıza, Koç imza attıracak         
16:14
AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi         
15:02
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar         
14:44
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz         
14:40
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Canlı yayında yaptığı Canlı yayında yaptığı "Kürt" çıkışıyla konuşulan Didem Arslan'ın aslen nereli olduğu merak ediliyor         
11:47
Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı Hande Erçel, paylaştığı bikinili pozlarla büyüledi! 20 dakikada yarım milyon beğeni aldı         
11:15
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 21:56:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Katledilen anne ve kızın yakınları konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement