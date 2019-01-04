Son Dakika Haberleri: Katlı Oto Park Ücreti 1 Liraya Düşürüldü

Katlı Oto Park Ücreti 1 Liraya Düşürüldü

34 dakika önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, şehir trafiğinin azaltılmasına büyük katkılar sağlayan katlı otopark ücretlerini 2 TL'den 1 TL'ye düşürdükleri müjdesini verdi.

Katlı Oto Park Ücreti 1 Liraya Düşürüldü, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, şehir trafiğinin azaltılmasına büyük katkılar sağlayan katlı otopark ücretlerini 2 TL'den 1 TL'ye düşürdükleri müjdesini verdi.

Bilecik Belediyesi tarafından trafik yoğunluğunun fazla olduğu şehir merkezinde gerçekleştirilen katlı otoparkta gerçekleştirilen indirim ile vatandaşların katlı otoparktan daha fazla yararlanması sağlanıyor. 3 katlı ve yaklaşık 114 araç kapasitesine sahip olan Bilecik Belediyesi Katlı Otopark'ta daha önce giriş ve bir saat karşılığı 2 TL olan otopark ücretleri 1 TL olarak belirlediklerini ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, "Bilecik Belediyesi olarak şu ana kadar birçok güzel hizmeti ve kararı vatandaşlarımızla buluşturduk. Şehir merkezinde gerçekleştirdiğimiz ve son derece konforlu ve günümüz teknolojisine uygun gerçekleştirilen katlı oto parkımızdan, vatandaşlarımızın daha fazla yararlanmaları amacıyla güzel bir karara imza attık. Katlar arası çift giriş ve çıkışı bulunan ve asansörlü sistemi ile üst katlara da otopark yapılabilen Bilecik Belediyesi Katlı Otopark'ta gerçekleştirilen indirim ile vatandaşlarımızın daha çok faydalanması ve şehir merkezindeki park sorununun kaldırılmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:51 Kaynak: İHA

Nihat Can, Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternetini Paylaşanlar Dikkat! Hapse Girebilirsiniz Bir Pazarcı, 10 Poşet Getirene 1 Kilo Portakal Bedava Veriyor

Fatma Şahin, Pazarda Vatandaşlara Bez Torba Dağıttı Var Hakemlere Ek Gelir Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:25:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Katlı Oto Park Ücreti 1 Liraya Düşürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]