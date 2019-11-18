KATLİAMA BÖYLE GELDİ

PENDİK'te 3 kişiyi silahla vurarak öldüren saldırganın elinde pompalı tüfekle markete girişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki Yılmaz ailesine ait marketi cumartesi günü sabah saatlerinde basan Ahmet Önal, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Marketteki Rabia Yılmaz'ı öldürdükten sonra marketin üst katında bulunan eve çıkarak Ahmet Yılmaz'ı ve Orhan Yılmaz'ı öldürdü. Saldırgan Ahmet Önal, öldürdüğü kişilerin yakınları tarafından linç edilmek istendi.

OLAY YERİNE GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Tutuklanan saldırganın olay yerine gelişiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Siyah bir araçla marketin önüne gelen saldırgan daha sonra elindeki pompalı tüfekle markete giriyor. Kısa süre sonra çıkan saldırgan binaya yöneliyor.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin araçla olay yerine gelişi

-Markete giriş ve çıkışı

-Şüphelinin şube çıkışı

-Olay günü çekilen görüntüler