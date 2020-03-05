Katy Perry, yeni klibinde hamile olduğunu gösterdi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Katy Perry, yeni klibinde hamile olduğunu gösterdi - Son Dakika Dünya

Katy Perry, yeni klibinde hamile olduğunu gösterdi

6 saat önce

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve nişanlısı oyuncu Orlando Bloom ilk bebeklerini bekliyor.

Katy Perry, yeni klibinde hamile olduğunu gösterdi, System.String[]

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve nişanlısı oyuncu Orlando Bloom ilk bebeklerini bekliyor. Perry, hamile olduğunu son şarkısı Never Worn White'ın (Hiç Beyaz Giymedim) klibinde gösterdi.

Katy Perry, müjdeyi açıkladıktan sonra sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam etti.

Perry Twitter'da, "Yaşasın, artık karnımı içime çekmem gerekmiyor ve karnımı saklamak için büyük çanta taşımak zorunda değilim" yazdı.

Instagram'da, çift olarak çok "mutlu" ve "heyecanlı" olduklarını vurgulayan Perry, bebeklerini 6. albümünün çıkış tarihine yakın bir zamanda beklediklerini söyledi ve ekledi:

"Bu yaz, güzel gelişmelere gebe. Sadece doğum yapmakla kalmayıp, aynı zamanda uzun zamandır beklediğiniz albümü yayınlayacağım"

Katy Perry, hamileliğini klibinde duyurmasının sebebini ise hayranlarına şu sözlerle açıkladı:

"Sizinle her şeyi paylaşmayı seviyorum, bu haberi de sizinle en doğru şekilde paylaşmak istedim. Bu güzel haberi klibimde vermeyi tercih ettim çünkü sizinle müzik aracılığıyla konuşuyorum, birbirimizle müzik sayesinde iletişim kuruyoruz.

Evlenmeleri bekleniyor

Orlando Bloom'un Avusturalyalı model Miranda Kerr'le önceki evliliğinden 9 yaşında Flynn isimli bir çocuğu var.

Katty Perry ise 2016 yılında Orlando Bloom'la ilişkisi başlamadan önce İngiliz komedyen Russell Brand'le evliydi.

Perry'nin son şarkısının sözleri çiftin yakın zamanda evlenmeyi planladığını gösteriyor:

"Hiç beyaz giymedim/ Bunu doğru bir şekilde yapmak istiyorum/ Seninle bunu gerçekten denemek istiyorum/ Hiç beyaz giymedim/ Ama bu akşam seninle ayakta duruyorum/ Çünkü 'Ben varım' demek istiyorum."

Orlando Bloom, Katy Perry, Twitter, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:00 
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