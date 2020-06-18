Kavak Kaymakamı Şenay, yetim ve öksüz çocuklarla buluştu - Son Dakika

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, ilçedeki yetim ve öksüz çocuklarla bir araya geldi.

Şenay, Astronot Hüseyin Parkı'nda bir araya geldiği çocuklarla ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Çocuklara tablet sözü veren Şenay, "Annesini, babasını kaybeden çocuklarımızın yalnız olmadıkları belirtmek, onlara destek vermek için bir araya geldik. Vatan ve milletimize hayırlı, çalışkan bireyler olsun diye dersleri için tablet sözü verdim. Daha küçük yaşlarda büyük mücadeleler veren bu yavrularımız, her şeyin en güzelini hak ediyor. Bir yetime sahip çıkarsak artık onun adı yetim olmayacak. Devlet olarak bu kardeşlerimizin bugün olduğu gibi her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Programda İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Recep Güney de bulundu.