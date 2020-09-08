Kavak'ta kömür yardımları - Son Dakika

Kavak'ta kışlık yakacak kömür ihtiyacı olan ailelerin 18 Eylül'e kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunmaları istendi.

Kavak Kaymakamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Engin Şenay, komisyonda başvurusu kabul edilen ailelere kışlık yakacak kömür verileceğini söyledi.

Kalorifer ve doğal gaz kullanıcılarının kesinlikle başvuruda bulunmamaları gerektiğini ifade eden Şenay, "Havalar soğumadan ihtiyaç sahibi ailelerimizin kömürlerini teslim etmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla yaptığımız duyuruda ihtiyaçlı ailelerimizin kömür talebinde bulunmak üzere 18 Eylül'e kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza başvuruda bulunmalarını istedik. Başvuruların komisyonumuzda değerlendirilmesi sonucu kömür almaya hak kazananları haberdar ederek havalar soğumadan uygun görülen miktardaki kömürlerini teslim edeceğiz." dedi.

Kavak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2019-2020 kış döneminde 463 ihtiyaç sahibi aileye birer ton kömür dağıtıldığı öğrenildi.