Kavak Vefa Sosyal Destek Grubu görevlerini sürdürüyor - Son Dakika

Kavak Kaymakamlığı öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaymakam Ömer Saygılı, AA muhabirine, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma dolayısıyla Vefa Sosyal Destek Grubu'nun 7 gün 24 saat esasına göre evlerinden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini söyledi.

65 yaş ve üstü ile hasta ve engelli vatandaşlarımıza yardımcı olunması için çalışma yaptıklarını belirten Saygılı, "Vatandaşlarımızın ilaç, gıda, temizlik gibi ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları tarafından hiçbir menfaat beklemeden kendi özel araçları veya kamu araçları ile ikametgahlarına götürülerek teslim ediliyor. Ayrıca koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik bilgilendirmelerde bulunuyorlar." dedi.

Kavak Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Merkezi Koordinatörü ve müftülük memuru İlhan Özkan da görevlerini mutlulukla yaptıklarını dile getirerek, "Vatandaşlarımız bizi evlatları gibi görüyor. Biz de onları kendi annemiz, teyzemiz ve kardeşimiz gibi görüyoruz. Ettikleri dua bize yetiyor. Yaptığımız işten dolayı gurur duyuyoruz " ifadesini kullandı.

Kavak Vefa Sosyal Destek Grubu ve İletişim Merkezinde 120 kamu personelinin hizmet yaptığı öğrenildi.

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