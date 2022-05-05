Kavak Yaşar Doğu İlkokulunda e-Twinning projeleri tamamlandı - Son Dakika
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Kavak Yaşar Doğu İlkokulunda e-Twinning projeleri tamamlandı

05.05.2022 15:00
Kavak Yaşar Doğu İlkokulunda e-Twinning projeleri tamamlandı

Kavak Yaşar Doğu İlkokulunda hayata geçirilen e-Twinning projelerinin tamamlandığı bildirildi.

Kavak Yaşar Doğu İlkokulunda hayata geçirilen e-Twinning projelerinin tamamlandığı bildirildi.

Okul müdürü Hacı Aydın, AA muhabirine, öğrencilerin beceri ve gelişiminin artırılması amacıyla bu yıl üç e-Twining projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerinin desteğiyle uygulanan "Enerji timleri", "Çevreci minikler","Biz çocuklar da beste yaparız" projelerinin tamamlandığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Enerji timleri ile öğrencilerin enerji israfına karşı duyarlılığı artırılmış, enerji verimliliği ve israfın önlenmesi konusunda bilinç oluşturulmuştur. Necmiye Karakullukcu'nun kuruculuğunu yaptığı 'Çevreci minikler" projesiyle öğrencilerin enerji tasarrufu, geri dönüşüm ve doğa sevgisi konularında farkındalıklarının artması için etkinlikler gerçekleştirildi. Diğer projede ise öğrencilerin yakın çevresinden başlayarak müzik kültürlerini ve müzik aletlerini tanımaları sağlandı. Öğrenciler, kendi müzik aletlerini yaptılar ve ortak bir şarkı sözü yazarak bestelediler."

Projelerin çalışmalarının çok verimli geçtiğini vurgulayan Aydın, projelerin sonunda öğrencilere çalışmalarından dolayı katılım belgeleri verildiğini kaydetti.

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okul müdürü, Enerji, Müzik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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