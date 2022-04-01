Kavaklıdere İtfaiye Amirliği orman yangınına müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Kavaklıdere İtfaiye Amirliği orman yangınına müdahale etti

01.04.2022 20:44
Kavaklıdere İtfaiye Amirliği orman yangınına müdahale etti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına, o sırada ahır yangınından dönen Kavaklıdere İtfaiye Daire Grup Amirliği ekipleri de müdahale etti.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangınına, o sırada ahır yangınından dönen Kavaklıdere İtfaiye Daire Grup Amirliği ekipleri de müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği saat 15.40 sıralarında Mesken Mahallesi'ndeki ahır yangınına müdahale ettikten sonra itfaiye merkezine dönmek için yola çıktı. Kavaklıdere itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından yol üzerinde orman yangını olduğu görüldü ve yangına müdahale edilerek söndürüldü. Çayboyu Mahallesi Karaçayır mevki orman yangını, Kavaklıdere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte müdahale edilerek söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü. - MUĞLA

Kavaklıdere İtfaiye Amirliği orman yangınına müdahale etti
Kavaklıdere İtfaiye Amirliği orman yangınına müdahale etti

YORUMLAR
500
İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı ama talihsiz çiftçi hayatını kaybetti İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı ama talihsiz çiftçi hayatını kaybetti

İtfaiye, Muğla, Ahır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavaklıdere İtfaiye Amirliği orman yangınına müdahale etti - Son Dakika


Son Dakika
20:40 Ordu'da kontrolden çıkan otomobil tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların Ramazan-ı şerifini tebrik etti: Hayırlı Ramazanlar
20:27 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!
20:25 Yemen hükümeti ve Husiler anlaştı! 2 aylık ateşkes yapılacak
20:15 Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi
20:14 Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım doluluk oranları Omicron öncesine göre üçte bire indi
19:57 Ethem Sancak'tan ilk açıklama geldi: Bu konuda bir hamlem olmayacak, Tayyip Erdoğan'ın neferiyim
19:25 Galatasaray Özgür Baran Aksaka'nın performansını beğendi!
18:25 Marmaray seferleri Ramazan ayı boyunca saat 02.00'ye kadar uzatıldı!
18:11 Galatasaray'da başkan Burak Elmas yeniden aday olabilir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 20:50:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kavaklıdere İtfaiye Amirliği orman yangınına müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement