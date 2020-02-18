Kavala'nın avukatı: AİHM'e rağmen tutukluluk sadece müvekkilimize değil Türkiye'ye zarar veriyordu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kavala'nın avukatı: AİHM'e rağmen tutukluluk sadece müvekkilimize değil Türkiye'ye zarar veriyordu - Son Dakika Dünya

Kavala'nın avukatı: AİHM'e rağmen tutukluluk sadece müvekkilimize değil Türkiye'ye zarar veriyordu

6 saat önce

Gezi Parkı eylemleri ile ilgili davada yargılanan ve bugün hakkında beraat kararı verilen iş insanı Osman Kavala'nın avukatı Tolga Aytöre, mahkemenin bugünkü kararının bir anlamda “Türkiye’nin Avrupa ile yeniden entegrasyonunun da ilk adımı olduğunu söyledi.

Kavala'nın avukatı: AİHM'e rağmen tutukluluk sadece müvekkilimize değil Türkiye'ye zarar veriyordu, System.String[]

Gezi Parkı eylemleri ile ilgili davada yargılanan ve bugün hakkında beraat kararı verilen iş insanı Osman Kavala'nın avukatı Tolga Aytöre, mahkemenin bugünkü kararının bir anlamda Türkiye'nin Avrupa ile yeniden entegrasyonunun da ilk adımı olduğunu söyledi.


Osman Kavala'nın avukatı Tolga Aytöre, euronews'e yaptığı açıklamada, mahkeme kararının müvekilleri olduğu kadar Türkiye'nin geleceği açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.

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Osman Kavala, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:49 
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