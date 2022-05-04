KIRKLARELİ - "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" başladı - Son Dakika
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KIRKLARELİ - "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" başladı

04.05.2022 15:42

Kırklareli'nde düzenlenen "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" Minik-1 boydaki müsabakalarla başladı.

Kırklareli'nde düzenlenen "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" Minik-1 boydaki müsabakalarla başladı.

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesince spor tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonda, 450 güreşçi mücadele edecek. Müsabakalar 13 ayrı boyda gerçekleştirilecek.

Başpehlivanlık güreşlerinde 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz ile başpehlivanlardan Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban ile 33 başpehlivan mücadele edecek.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, güreşler öncesinde yaptığı konuşmada, Büyükmandıra'nın pehlivanlar diyarı olduğunu söyledi.

Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin 97 yıldır düzenlendiğini vurgulayan Çölgeçen, güreşlerin renkli görüntülere sahne olduğunu kaydetti.

KIRKLARELİ - Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı
KIRKLARELİ - Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı
KIRKLARELİ - Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı
KIRKLARELİ - Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı
KIRKLARELİ - Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı
KIRKLARELİ - Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı
KIRKLARELİ - Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı
KIRKLARELİ - Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı
KIRKLARELİ - Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı
KIRKLARELİ - Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı
KIRKLARELİ - Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri başladı
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - 'Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - "Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri" başladı - Son Dakika
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