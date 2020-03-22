Kavgada birbirlerini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavgada birbirlerini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kavgada birbirlerini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

İZMİR'in Bornova ilçesinde kavgada birbirlerini bıçaklayan Kartal Gürkan Karasu (30) öldü, İ.Ö. ise yaralandı.

Kavgada birbirlerini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

İZMİR'in Bornova ilçesinde kavgada birbirlerini bıçaklayan Kartal Gürkan Karasu (30) öldü, İ.Ö. ise yaralandı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Atatürk Mahallesi, 849 Sokak'ta meydana geldi. Kartal Gürkan Karasu ile husumetli olduğu İ.Ö. ve T.G. arasında çıkan tartışma, kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü, Kavga sırasında Karasu ve İ.Ö. bıçakla birbirlerini yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kartal Gürkan Karasu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kavgada tabanca kullandığı belirlenen T.G.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.


Bornova, Kartal, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:27 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir         
17:53
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı         
15:50
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı         
14:57
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 19:32:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavgada birbirlerini bıçakladılar: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]