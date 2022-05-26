Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı - Son Dakika
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Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı

26.05.2022 14:39

Büyükada'da Eyüp Çelik ile kız arkadaşına şiddet uygulayan adam arasında başlayan tartışama kavgaya dönüştü. Karşı taraf Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kopan parçayı ise martı alıp götürdü. Görülen davada konuşan Çelik, "Yine görsem yine müdahale ederim. Benim kulağıma bunu yapan o kadına neler yapardı" dedi.

29 Temmuz 2016'da Büyükada İskelesi yakınlarında 29 yaşındaki Eyüp Çelik'in iddiasına göre, Almanya'da oturan Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Olayı gören Eyüp Çelik duruma müdahale etti. Eyüp Çelik ile Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek arasında tartışma çıktı.

KOPAN KULAĞINI MARTI KAPTI

Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı. Yerdeki kulak parçasınıysa bir martı alarak uzaklaştı. Olaya çevredekiler müdahale etti. 2 taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Eyüp Çelik'e basit yaralama suçundan Alpaslan Seyrek'e 'Yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralama' suçundan dava açıldı. Bugün de davanın görülmesine devam edildi. Alpaslan Seyrek ve avukatı duruşmaya katılmadı. Eyüp Çelik ise iki avukatı ile davada hazır bulundu. Adalar Adalet Sarayı'nda görülen davada 'Sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına' ve 'Sanık hakkında ek savunmasının alınması için müdafinin bir sonraki celse hazır olması hususunun kendisine ihtarına, yakalama kararının kaldırılması talebinin ek savunma alındıktan değerlendirilmesine' karar verildi. Duruşma 13 Ekim 2022 tarihinde tekrar görülecek.

Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı

"BENİM KULAĞIMA BUNU YAPAN KADINA NELER YAPARDI"

Eyüp Çelik duruşmaya girmeden önce "Adalete güveniyorum. Umarım şahsa gereken ceza verilecek. En ağır ceza neyse onu alsın" diye konuştu. Duruşma çıkışında ise, "6 yıl önce başıma büyük bir bela geldi. Vatandaşın biri sahilde kız arkadaşıyla oturuyordu. Kız arkadaşına şiddet uyguluyordu. Kız öyle bir haykırıyordu ki, dayanamadım. Kızı elinden aldım. O kızı kurtarmasaydım o kızın başına bir şey gelirdi. Kızı kurtarınca bu sefer bana sardı. Bana arkadan tekme attı bacağıma ben de kendimi korumak için onu iteledim. Ben kaldırımdan düştüm, üzerime çullandı yanağımdan ısıracaktı, kafamı çevirince kulağımı ısırdı. Kulağım koptu, kopan parçayı tükürdü, yerden kulağımı martı aldı. Diğer kulağıma yönelince vatandaşlar, ona meydan dayağı attı. Benim kulağıma bunu yapan o kadına neler yapardı" dedi.

Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı

"YİNE GÖRSEM YİNE MÜDAHALE EDERİM"

Eyüp Çelik "Dava açılalı 6-7 yıl oldu. Mahkemenin gereken cezayı ona vereceğini düşünüyorum. Mahkemenin bugün verdiği karar beni mutlu etti. Karşı taraftan yazılı savunma istenecek. Kulağımdan 2 operasyon geçirdim. Doğru düzgün ameliyat olamadım, şekli aynen duruyor. Arkadaşlarım bana diyor ki 'Sen niye karışıyorsun, bıraksaydın öldürseydi' diye ama ben yine görsem yine müdahale ederim. Sözde erkeğim diye kızı alıp dolaşıyor, bir de şiddet uyguluyor" diye konuştu.

"BU OLAYDAN SONRA MÜVEKKİLİMİZ ENGELLİ DURUMUNDADIR"

Kadın Haklarını Koruma Derneği Başkanı Avukat Hilal Öztürk ise, "Kadın Haklarını Koruma Derneği yöneticileri olarak Eyüp Çelik'in müdafii olarak bugün duruşmaya dahil olduk. Karşı taraf hakkındaki yakalama kararı devam ediyor. Şu an Almanya'da olduğu iddia ediliyor. Alman mahkemelerinden yakalamaya ilişkin gerekli yazışmalar yapıldı. Karşı tarafın avukatından ek savunma istendi. Ağırlaştırılmış neden var ortada müvekkilimiz bu olaydan sonra engelli durumdadır. Müvekkilimizin saldırıya uğrayan bir kadını korumak için yaptığı bu fedakarlık, gösterdiği bu erdemli davranış aslında bütün vatandaşlara örnek. Maddi ve manevi tazminat da açılacak. Davadan örnek bir karar çıkmasını bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Büyükada, Almanya, Adalet, Eyüp, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı - Son Dakika


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