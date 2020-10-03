Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış - Son Dakika

Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, 13 bıçak darbesi ile öldürülen Edanur Şahin'in (24), otopsi raporu hazırlandı.

Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde, 13 bıçak darbesi ile öldürülen Edanur Şahin'in (24), otopsi raporu hazırlandı. Raporda Şahin'in ölümüne neden olan 13 bıçak darbesinden 12'sinin eşi Hüseyin Şahin (30) tarafından, birinin de eski eşi Fırat Gültekin (30) tarafından atıldığı ortaya çıktı. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Şahin hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış, Gültekin hakkında ise 'olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis istendi.

Olay, 7 Haziran'da Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Şahin ile evli olan Edanur Şahin, 1,5 yaşındaki oğlunu da alarak 3 yıl önce boşandığı 2 kızının babası Fırat Gültekin ile yaşamaya başladı. Hüseyin Şahin, çocuğunu görmek için 7 Haziran akşamı Fırat Gültekin'in evine gitti. Kapıyı açan Edanur Şahin, buna izin vermeyince üçünün arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri Fırat Gültekin'i apartmanın önünde kanlar içinde buldu. 5'inci kattaki daireye çıkan polisler, kapıyı kırarak girdikleri evde Edanur Şahin'i ölü, eşi Hüseyin'i de yaralı buldu.

Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Hüseyin Şahin tutuklanırken, Fırat Gültekin adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Hüseyin Şahin'in eşi Edanur'a yönelik birden fazla suçtan dolayı soruşturmasının olduğu ortaya çıktı.ŞAHİN: FIRAT, BİZİ ARALAMAK İSTEYEN EDANUR'U BIÇAKLA YARALADIOlay yerinde yapılan incelemede 2 kanlı bıçak bulundu. Olayla ilgili Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hüseyin Şahin, Edanur Şahin'i, Fırat Gültekin'in bıçakladığını iddia etti. Eşinin kendisine bıçakla saldırdığını, bıçağı elinden alıp yere attığını belirten Şahin, şunları söyledi: "Daha sonra Fırat geldi. Çocuğumu bana göstermeyeceğini, onun babasının kendisi olduğunu söyledi. Daha sonra eline aldığı bir bıçakla bana saldırdı. Bu esnada Edanur bizi ayırmak isterken Fırat bıçakla Edanur'u yaraladı. Ben de birkaç bıçak darbesi aldım. Daha sonra kendimi korumak için elime aldığım bir bıçağı Fırat'a birkaç kez sapladım. Bunun üzerine Fırat evden kaçtı ancak ben Fırat'ın beni öldürmek için dönebileceğini düşünerek korktuğumdan kapıyı kilitledim. Bu esnada çocuğum ağlıyordu önce ona baktım, daha sonra Edanur'a seslendim, ancak cevap alamadım. Oturma odasına baktığımda Edanur'un yerde yattığını gördüm. Daha sonra ben de yanına düşüp, bayılmışım. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. Edanur'u ben bıçaklamadım."GÜLTEKİN: HÜSEYİN, EDANUR'A BIÇAKLA SALDIRIYORDUEdanur Şahin'in eski eşi Fırat Gültekin ise Hüseyin Şahin eve geldiğinde kendisinin lavaboda olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Ben lavabodayken Edanur'un 'Fırat yetiş' diye bağırdığını duydum. Ne olduğunu anlamak için dışarı çıktığımda Hüseyin Şahin birdenbire boğazıma sarılarak beni bıçaklamaya başladı. Kasığımdan itibaren karın, basen ve göğüs bölgesinden birden fazla bıçakladı. Sonrasında ben can havliyle kendimi dışarı attım. Elime hiç bıçak almadım, dışarıdan yardım istedim, bir süre sonra polisler geldi, Polislere 'Edanur'u Hüseyin bıçakladı, beni de Hüseyin yaraladı' dedim. Lavabodan çıktığımda Hüseyin, Edanur'a bıçakla saldırıyordu. Edanur'u neresinden bıçakladığını da hatırlamıyorum. Ben evden canımı kurtarmak için kaçtığımda Hüseyin peşimden gelmedi, Edanur ile evde kaldı."12 BIÇAK DARBESİ HÜSEYİN'İN, 1 BIÇAK DARBESİ FIRAT'IN BIÇAĞINA AİTOlayla ilgili soruşturma devam ederken, Edanur Şahin'in de otopsi raporu çıktı. Raporda kadının 13 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği, bu darbelerden 12'sinin Hüseyin Şahin'in kullandığı bıçakla, 1'inin de Fırat Gültekin'in kullandığı bıçakla gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda ayrıca Fırat Gültekin'in bıçak darbesinin tek başına ölüme neden olacak yaralanma olduğu kaydedildi.YENİ EŞİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ, ESKİ EŞİN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Raporun üzerine soruşturmasını tamamlayan cumhuriyet savcısı; Hüseyin Şahin hakkında 'eşe karşı kasten öldürme', 'öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, Fırat Gültekin hakkında ise 'olası kastla kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından müebbet hapis istemiyle Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.


Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış

Elbistan, Otopsi, Fırat, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 08:29 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kavgada ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış - Son Dakika

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