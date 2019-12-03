Son Dakika Haberleri: Kavgaya müdahale eden polis ağır yaralandı
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Kavgaya müdahale eden polis ağır yaralandı

6 saat önce

Bursa'da bir polis, kavgaya müdahale ederken kendi silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Kavgaya müdahale eden polis ağır yaralandı, System.String[]

Bursa'da bir polis, kavgaya müdahale ederken kendi silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde çıkan kavgaya müdahale için olay yerine giden polis memuru Alaadin Ö., olaya müdahale ettiği sırada kendi silahından çıkan kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan polis olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - BURSA

Yavuzselim Mahallesi, Yıldırım, Bursa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:24 Kaynak: İHA
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