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Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada

20.10.2021 16:05

Diyarbakır'da yaşanan olayda iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan şahıs, yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı.

Dün akşam Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi, yediği tokatla neye uğradığını şaşırdı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Talihsiz adam olayın ardından yere düşerken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Kavga polisin araya girmesi ile son bulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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