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Kavşak ve refüjler renkleniyor

1 saat önce

Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kavşak ,refüj ve parklara çiçekler ekerek ilçeyi güzelleştiriyor.

Kavşak ve refüjler renkleniyor, System.String[]

Seydişehir Belediyesi bahar ayının gelmesi ile şehir merkezinde bulunan yeşil alan ile park ve bahçelere rengârenk çiçekler ekmeye başladı.

Belediye bünyesinde toplum yararına program kapsamında istihdam edilenkadınlar tarafından yürütülen çalışmalarla park ve yeşil alanların bakımının yanı sıra çiçek ekimine de başlayan bayanlar, yaptıkları çalışmaları ile takdir kazanıyorlar.

Mevsimlik çiçek dikimi öncesi yeşil alanlardaki çimlerin onarımını tamamlayanekiplerin farklı türden çiçeklerin dikimini yaparak kenti farklı renklerle süslediğini kaydeden Başkan Mehmet Tutal: "Fen İşleri Müdürlüğü bünyemizde toplum yararına çalışan bayanlarımızın kavşak, refüj ve meydanlarda çiçek ekimi tüm hızıyla başladı. Belirli periyotlarla bakımlarının yapılacağı çiçekler şimdiden görsel bir şölen oluşturuyor. Ekiplerimiz, kentin estetik değerine katkı sağlayacak bu çalışmaları titizlikle sürdürüyorlar.Seyidharun Bulvarı ,Milli Egemenlik Caddesi, Tapu Kavşağı ve Milli İrade Meydanı ve mevcut parklardaki yeşil alanlarda çiçek dikimi yapan ekiplerimiz, önümüzdeki günlerde geri kalan yerleri tamamlamayı hedefliyorlar.

Seydişehir'de kalıcı çözümler üretmek için sürekli bir arayış içinde olduklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal; "merkez ve kırsal mahallelerimizde boş alanların tamamını değerlendirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabileceğiparklar yapıyoruz. Çocuklarımız içinoyun grupları kurarak vakit geçirebilecekleriortamlar oluşturmaya çalışıyoruz.

Ekiplerimiz ilçemizin daha da güzelleşmesi adına için yoğun bir çalışma içerisindeler. Bugünlerde ise orta refüjlerde ve kavşaklardayoğun olarak devam eden bir çapalama ve çiçeklendirme çalışmaları için seferber olmuş durumdalar. Parkların temizliği ve parklarda bulunan çiçeklerin bakımı gibi birçok işte görev alan personelimiz hayatın her alanında olduğu gibi park ve bahçe işlerinde de oldukça başarılı.Çalışma arkadaşlarıma yürüttükleri mesailerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:42 Kaynak: Bültenler
Mehmet Tutal, Fen İşleri Müdürlüğü, Seydişehir, Güncel
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