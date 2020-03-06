Kavuncu devreye girdi, trafiğe kapanan yol yeniden açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kavuncu devreye girdi, trafiğe kapanan yol yeniden açılıyor - Son Dakika

Kavuncu devreye girdi, trafiğe kapanan yol yeniden açılıyor

6 saat önce

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir bölümü kapanan Çankırı karayolunun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Kavuncu devreye girdi, trafiğe kapanan yol yeniden açılıyor, System.String[]

Çorum'un İskilip ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir bölümü kapanan Çankırı karayolunun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.


Geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelan nedeniyle İskilip-Çankırı yolunun 7. Kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanmaya başlanmıştı.


Müteahhit firma ve ihale sürecindeki çeşitli bürokratik işlemlerden kaynaklanan sorunlar nedeniyle geciken yol yapım çalışması AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu'nun girişimleri ile çözüme kavuşturuldu.


AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, önümüzdeki hafta yapım işine başlanılacak yol için bütün imkanlar seferber edildiğini söyledi.


Yolda 7 bin 500 metre fore kazık, betonarme duvar ve 100 bin metreküp taş dolgu yapılacağını dile getiren Kavuncu, İskilip-Çankırı karayolundaki heyelanlı bölümün 3 ay içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını bildirdi.


Ayrıca İskilip-Çankırı- Ankara yolunun 42 ila 47. kilometreleri arasındaki 5 kilometrelik yapım işinin 26 milyon 659 bin yaklaşık maliyetle ihale edildiğini, sonrasında toprak tesviye, sanat yapıları, köprü ve üst yapı yapım işleri, ihaleye giren firmaların sürekli birbirlerini ilgili mahkemelere şikayetleri sonucu geciktiğini hatırlatan Kavuncu, "Bütün bu işlemler takibimiz sonucunda geçtiğimiz hafta sonuçlanmış olup ilgili firmaya yer teslimi yapılarak yol yapım işine başlanılması talimatı verilmiştir. İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar ilçelerimizi, Çorum, Çankırı, Ankara illerimize bağlayan yolumuzda önemli ölçüde rahatlama sağlayacak olan yolumuz, kısa süre içerisinde sözleşme gereği 2021 yılı içerisinde tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacaktır" - ÇORUM

Çankırı, İskilip, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tarlada bulduğu gök taşını satılığa çıkardı! 410 bin TL verdiler satmadı
Yalova Belediyesi'nde geçici başkanlığa AK Partili Mustafa Tutuk seçildi Trump, koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak 8,3 milyar dolarlık bütçeyi onayladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde
19:43 Şansın Tüzün'den 8 Mart'a özel şarkı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:16:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kavuncu devreye girdi, trafiğe kapanan yol yeniden açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]