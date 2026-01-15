Kavuncu: Her Millet Geleceğini Belirlemeli - Son Dakika
15.01.2026 13:34
İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, İran'daki olayları değerlendirerek ekonomik sorunlara dikkat çekti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, "Her millet kendi geleceğini kendi belirlemelidir. Dışarıdan yapılmış hiçbir müdahalenin de o müdahaleye uğrayan ülkeye huzur ve istikrar getirdiğini görmedik." dedi.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında İran'daki olaylara değinerek 3 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini, bunlar arasında çocukların da olduğunu söyledi.

İran'da daha önce de buna benzer olayların yaşandığını hatırlatan Kavuncu, son olayları asıl tetikleyen unsurların gıda enflasyonu, kuraklığın getirdiği problemler ve ekonomik durum olduğunu, bu faktörlerin protestoların asıl sebebini teşkil ettiğini belirtti.

Söz konusu olaylardan çıkarılacak çok ders olduğunu ifade eden Kavuncu, "Ekonominin ne kadar önemli olduğunu gördük. Millet iradesinin ve demokrasinin sandıktan ibaret olmadığını, dayatma ve baskıların, yaşam tarzına müdahalelerin bazı tepkilere neden olduğunu hep beraber müşahede ettik. Ama İran'daki protestoları asıl tetikleyen unsurlar kuraklıkla beraber gelen gıdadaki sıkıntılar ve bunun da beraberinde getirdiği fiyatların yükselmesidir." diye konuştu.

Dış politikaya Ankara merkezli baktıklarını vurgulayan Kavuncu, Suriye'deki gelişmeleri hatırlatarak Türkiye'nin İran'daki olayları yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

İran'da olası bir rejim değişikliğine değinen Kavuncu, "İran'da olası bir istikrarsızlık Türkiye'nin geleceğini de ilgilendirecek bazı gelişmelere gebe olabilir." ifadesini kullandı.

İç cephenin güçlendirilmesiyle ilgili tartışmaları anımsatan Kavuncu, iç cephenin güçlendirilmesinin ana unsurunun yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile güçlü ekonomisi olan bir ülke olduğunu belirtti.

Kafkaslar ve Orta Doğu'daki gelişmelerin Türkiye'yi açık şekilde de tehdit ettiğini dile getiren Kavuncu, "İsrail'in Suriye'deki konumlanması ve İran'daki muhtemel değişiklik durumunda elde edeceği kazanımlar ciddi riskler barındırıyor. ABD'nin önce Venezuela ile başlayan, ardından Grönland ile alakalı açıklamaları, Suriye'deki gelişmelere baktığımızda tehlikeli bir sürecin bizleri beklediğini görüyoruz. Her millet kendi geleceğini kendi belirlemelidir. Dışarıdan yapılmış hiçbir müdahalenin de o müdahaleye uğrayan ülkeye huzur ve istikrar getirdiğini görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Kavuncu, İran'da İsrail ve ABD kaynaklı provokasyon eylemlerinin olduğuna yönelik iddialar bulunduğunu, bazı terör örgütlerinin bu çatışma ortamını fırsata çevirmek istediğini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın İran kolu olan PJAK'ın faaliyetlerine işaret eden Kavuncu, "Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kasteden, Türkiye'de terör eylemlerinde bulunmuş hiçbir organizasyonun yurt dışındaki çalışmalarına veya faaliyetlerine Türk devletinin ilgisiz, duyarsız kalması mümkün değildir." dedi.

Kavuncu, İran'da milyonlarca Türk'ün yaşadığını, bu konuda dikkatli davranılması ve Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik çatışmaları engellemesi gerektiğini söyledi.

Dün TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasındaki tartışmaya da değinen Kavuncu, Suriye'deki olaylarla ilgili DEM Parti'nin muhatabının iktidar olduğunu, Suriye ile ilgili rahatsızlıkları varsa iktidar partisi ile konuşmaları gerektiğini, İYİ Parti olarak çizgilerini korumaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, İYİ Parti, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İran, Son Dakika

Kavuncu: Her Millet Geleceğini Belirlemeli
