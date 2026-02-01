Kaya Tuzculuğu Yok Olma Tehlikesinde

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde bir dönem oldukça yaygın olarak yapılan ve 'Tuzcular Aralığı' olarak bilinen sokakta hayat bulan kaya tuzculuğu mesleği, günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu mesleğin Yerköy'deki son temsilcilerinden biri olan 70 yaşındaki Mustafa Uslu, dedesinden miras kalan kaya tuzculuğunu yıllardır yaşatmaya çalışıyor.

Geçmişte Yerköy'de birçok esnafın kaya tuzu ticaretiyle uğraştığını belirten Mustafa Uslu, Sekili bölgesindeki kaya tuzu ocağından temin ettiği tuzları öğüterek vatandaşın ihtiyacına göre satışa sunuyor. Talebe göre kaya tuzunun inceliğini ayarlayan Uslu, öğüttüğü ürünleri 2 kiloluk poşetlerde istifliyor. Geleneksel yöntemlerle sürdürülen kaya tuzculuğu mesleği, fabrikasyon üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte her geçen gün daha da kayboluyor. Mesleğin son temsilcilerinden olan Mustafa Uslu, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor. Uzun yıllardır tuzculuk yapan Uslu, iş yerinin kendisinden sonra kapanacağını ifade ediyor.

Mesleğini 72 yıldır sürdürüyor

Son dönemlerde doğal kaya tuzuna olan ilginin arttığını dile getiren Uslu, özellikle televizyon programlarında yapılan açıklamaların bu talebi artırdığını belirtti. Yağ tuzu, katık tuzu, turşu tuzu ve yemek tuzu gibi farklı kullanım alanlarına göre kaya tuzu hazırlayan Mustafa Uslu, "1954'te Yerköy'e gelmiş dedem. Bu tuz işiyle uğraşmış. O gün bugündür devam ettiriyorum. Dede mesleğidir. 72 yıldır yapıyorum. Meslek körelmek üzere, yani fabrikasyon döndü artık. Artık yani bu dükkan benden sonra kapanır. Açık tutulmaz. Talep son zamanlarda çoğaldı. Talebin sebebi ise televizyonda verilen bilgilerden dolayıdır. Sekili bölgesinden tuzu getirip burada değirmende öğütüp halka arz ediyoruz. Satışlarımız oluyor. Yağ tuzu, katık tuzu, turşu tuzu, yemek tuzu her türlü ihtiyaca uygun" dedi. - YOZGAT