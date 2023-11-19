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Kaya Tuzu Siparişi Yüzünden İşletmeci Silahla Öldürüldü - Son Dakika

Kaya Tuzu Siparişi Yüzünden İşletmeci Silahla Öldürüldü

Kırşehir'de bir işletmeci, sipariş ettiği kaya tuzunu fazla getirdiği gerekçesiyle müşterisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. İki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve olay sonucunda işletmeci hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Kaya Tuzu Siparişi Yüzünden İşletmeci Silahla Öldürüldü
19.11.2023 16:37

KIRŞEHİR'de Hüseyin Kozanhan (54), sipariş ettiği kaya tuzunu fazla getirdiği gerekçesiyle işletmeci Hacı Türk'ü (26), silahla vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Tosunburnu köyünde meydana geldi. Köyde mandıra işi ile uğraşan Hüseyin Kozanhan, hayvanları için kaya tuzu işletmecisi Hacı Türk'e, tuz siparişi verdi. İddiaya göre; Hacı Türk, istenilen kaya tuzundan fazla miktarda getirdi ve Kozanhan'dan fazla para istedi. İkili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kozanhan, ruhsatsız tabancası ile Türk'e ateş etti. İhbarla köye ekipler sevk edildi. Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kozanhan jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaya Tuzu Siparişi Yüzünden İşletmeci Silahla Öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaya Tuzu Siparişi Yüzünden İşletmeci Silahla Öldürüldü - Son Dakika
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