Kayabağlar Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projeleri ile Örnek Oluyor
1 saat önce
SİİRT (İHA) – Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediyesi, hayata geçirdiği önemli proje ve hizmetlerle örnek bir yerel yönetim anlayışı sergiliyor.
SİİRT (İHA) – Siirt
'in Kurtalan
ilçesine bağlı Kayabağlar
Belde Belediyesi, hayata geçirdiği önemli proje ve hizmetlerle örnek bir yerel yönetim anlayışı sergiliyor.
Birçok alanda olduğu gibi sosyal alanda da çeşitli çalışmalar yaparak projeler üreten Kayabağlar Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltiyor. Dar gelirli vatandaşlar ve dezavantajlı kesimler için hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de örnek oluyor.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kayabağlar Belediyesi tarafından yapılan organizasyon ile 135 kişilik öğrenci ve öğretmen grubu ile Diyarbakır
'a gezi düzenlendi. Öğrenciler Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
'nda 'Çizmeli Kedi' oyununu izledikten sonra şehrin çeşitli yerlerini gezerek tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etti. - SİİRT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:00 Kaynak: İHA
Son Dakika! Vakıfbank, Kredi Faiz Oranlarını İndirdi
Ünlü Rapçi Ezhel, Uyuşturucu Davasından İkinci Kez Beraat Etti
Son Dakika! AİHM, Ilısu Barajı İnşaatı Nedeniyle Hasankeyf Sit Alanının Zarar Gördüğü İddialarıyla Yapılan Başvuruyu Reddetti
Bakan Deprem Bilançosunu Açıkladı: 85 Konut, 5 Ahır, 1 Okul ve 2 Cami Hasar Gördü