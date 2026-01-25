Konya'nın Derbent ilçesinde bulunan Aladağ Kayak Merkezi'nde düşerek yaralanan genç, ambulans helikopterle Konya'ya getirildi.
Ailesiyle kayak yapmak üzere Aladağ Kayak Merkezi'ne gelen Zeki Emir Tekeli (21), dengesini kaybederek düştü.
Ayak bileği kırıldığı belirlenen Tekeli için ambulans helikopter talep edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekip, Tekeli'yi Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Kayak Merkezinde Kaza: Genç Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?