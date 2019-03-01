Son Dakika Haberleri: Kayalıklarda 2 Gündür Kalan Kuzu Kurtarıldı

Kayalıklarda 2 Gündür Kalan Kuzu Kurtarıldı

1 saat önce

Ali LEYLAK--ŞANLIURFA - DHA) ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki gün boyunca dere kenarındaki kayalıkta mahsur kalan kuzu, itfaiye ekipleri tarafından bot yardımıyla kurtarıldı.

Kayalıklarda 2 Gündür Kalan Kuzu Kurtarıldı, System.String[]
Ali LEYLAK--ŞANLIURFA - DHA) ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde iki gün boyunca dere kenarındaki kayalıkta mahsur kalan kuzu, itfaiye ekipleri tarafından bot yardımıyla kurtarıldı.

Yolbilen Mahallesi'nde besicilik yapan Abdullah Yıldız'a ait kuzu, otladığı sırada yakından geçen Cırcıp Deresi'nin kenarındaki kayalıkta mahsur kaldı. Yıldız ve beraberindekiler, iki gün boyunca uğraşmalarına rağmen kuzuyu bulunduğu yerden kurtaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, kayalıkta 2 gün boyunca mahsur kalan kuzuyu yanına botla giderek kurtarıp sahibine teslim etti. Sahibi ot vererek beslediği kuzusunu kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:51 Kaynak: DHA

Abdullah Yıldız, Viranşehir, DHA, İtfaiye, Güncel
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