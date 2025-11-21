Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu - Son Dakika
3-sayfa

Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu
21.11.2025 14:30  Güncelleme: 15:04
Haberin Videosunu İzleyin
Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu
Haber Videosu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki çoban A.K., 2 gün süren yoğun arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri, çobanın ve kaybolan küçükbaş hayvanların yerini tespit etti. Yaşlı çoban sis nedeniyle yolu kaybettiğini söyledi.

Erzurum'da sürüyle birlikte kaybolan çoban sağ olarak bulundu.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Çayırtepe Mahallesi'nde, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü sabah saat 08.30 sıralarında İdris Çakmak'a ait 180 küçükbaş hayvanı otlatmak üzere araziye çıkan 70 yaşındaki çoban A.K., akşam olmasına rağmen geri dönmedi. Mahalle sakinlerinin yaptığı aramalara rağmen çobana ulaşılamayınca, saat 19.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

5 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Olayın ardından AFAD, İl Jandarma ve Yakutiye Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarına başladı. Aramalarda 5 Asayiş Timi (20 personel), 2 JAK Timi (15 personel), 2 JÖH Timi (30 personel), 3 AFAD ekibi (30 personel), Macera Off-Road Kulübü'ne bağlı 9 araç ve 22 personel ile 3 iz takip köpeği görev aldı. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 1 ANKA SİHA ve 1 Bayraktar TB2 İHA bölge üzerinde havadan keşif yaptı.

Yoğun sis ve soğuk hava koşulları nedeniyle gece saatlerinde aramalar geçici olarak durduruldu, ertesi sabah yeniden başlatıldı. Aramalar sonucunda, çoban A.K. ve sürüsü, kaybolduğu noktaya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta İl Jandarma Komutanlığı JÖH Timleri tarafından sağ olarak bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Yakutiye, Erzurum

Son Dakika 3-sayfa Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:57
SON DAKİKA: Kayıp çoban ve koyunları 2 günlük arama ile bulundu - Son Dakika
