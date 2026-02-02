Kaybolan Kazlar Bulundu

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kaybolan iki kaz, ekiplerce bulunduktan sonra sahibine teslim edildi.

Yokuşdibi Mahallesi'nde yaşayan Sercan Karaduman, iki kazının kaybolduğunu fark ederek jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kazları 2 kilometre mesafedeki dere yatağında buldu.

Yaklaşık 4 gün önce kaybolan kazlar, daha sonra sahibine ulaştırıldı.