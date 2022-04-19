KAYBOLAN NUR, EVLERİNE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA, METRUK EVDE BULUNDU -- - Son Dakika
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KAYBOLAN NUR, EVLERİNE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA, METRUK EVDE BULUNDU --

19.04.2022 10:21

MERSİN'İN Erdemli ilçesinde oynarken kaybolan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal, evlerine 2 kilometre mesafede metruk evde sağ bulundu.

MERSİN'İN Erdemli ilçesinde oynarken kaybolan Suriye uyruklu 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal, evlerine 2 kilometre mesafede metruk evde sağ bulundu.

İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkez Sokak'ta oturan Suriyeli Havva ve Hamit Bilal çiftçinin, sokakta oynayan kızları Nur, akşam eve gelmedi. Aile tüm aramalara karşın kuzlarına ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine saat 21.30 sıralarında bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerine mahalleli de destek verdi. Biri kadavra, 3 arama köpeğinin de kullanıldığı çalışmalar, sabaha kadar sürdü. Ekipler saat 09.30 sıralarında Nur Hamit Bal'ı evlerine 2 kilometre mesafede metruk bir binada buldu. Erdemli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Nur, ailesine teslim edildi.

KAYBOLAN NUR, EVLERİNE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA, METRUK EVDE BULUNDU --
KAYBOLAN NUR, EVLERİNE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA, METRUK EVDE BULUNDU --
KAYBOLAN NUR, EVLERİNE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA, METRUK EVDE BULUNDU --
KAYBOLAN NUR, EVLERİNE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA, METRUK EVDE BULUNDU --

YORUMLAR
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Mahalleli sabaha kadar onu aradı... Gece saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki Nur, metruk bir evin önünde bulundu Mahalleli sabaha kadar onu aradı... Gece saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki Nur, metruk bir evin önünde bulundu Balkondan kamyonetin üstüne atlayarak kaybolan yaramaz yavru kedi, 2 gün sonra bulundu...Evden kaçan yaramaz kedi kamerada Balkondan kamyonetin üstüne atlayarak kaybolan yaramaz yavru kedi, 2 gün sonra bulundu...Evden kaçan yaramaz kedi kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYBOLAN NUR, EVLERİNE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA, METRUK EVDE BULUNDU -- - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYBOLAN NUR, EVLERİNE 2 KİLOMETRE UZAKLIKTA, METRUK EVDE BULUNDU -- - Son Dakika
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